Çevrecilerden Abbaslık yolunda mıntıka temizliği

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çevrecilerden Abbaslık yolunda mıntıka temizliği

Çevrecilerden Abbaslık yolunda mıntıka temizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'teki bir grup çevreci, piknikçilerin ve şehirden uzak rahat bir nefes almak isteyenlerin uğrak yeri olan Abbaslık yolunda mıntıka temizliği yaptı.

Bilecik'teki bir grup çevreci, piknikçilerin ve şehirden uzak rahat bir nefes almak isteyenlerin uğrak yeri olan Abbaslık yolunda mıntıka temizliği yaptı.

Bilecik kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta olan Abbaslık Köyü yolu yüksek rakımlı ve manzarasını nedeniyle piknikçilerin ve şehirden uzak rahat bir nefes almak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Burada gelen bazı duyarsız vatandaşlar çöplerini bölgeye bırakırken, duyarlı vatandaşlar da her hafta bu çöpleri topluyorlar. Poşet poşet çöp toplayan çevreciler vatandaşları uyararak, daha duyarlı olmaya davet ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener
Magazin Tarkan Müge Anlı Seray Kaya Kerem Kamışlı
Spor Diego Metin Oktay Sergen Yalçın Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çevrecilerden Abbaslık yolunda mıntıka temizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:23:34. #1.15#

title