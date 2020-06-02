Çevreciler, otomobil şirketlerine teşvik planını protesto etti
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Çevreciler, otomobil şirketlerine teşvik planını protesto etti

Otomobil markalerının maskelerini takan protestocular Sosyal mesafeye dikkate alınarak oluşturulan insan zinciri Protestoculardan detaylar Slogan atan protestocular BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de çok sayıda çevreci insan zinciri oluşturarak koronavirüs salgınından etkilenen...

02.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:29

Otomobil markalerının maskelerini takan protestocular

Sosyal mesafeye dikkate alınarak oluşturulan insan zinciri

Protestoculardan detaylar

Slogan atan protestocular BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de çok sayıda çevreci insan zinciri oluşturarak koronavirüs salgınından etkilenen otomobil şirketlerine teşvik planlarını protesto etti.

Friedrich Caddesi'nden Başbakanlık binasına kadar sosyal mesafeye uyarak insan zinciri oluşturan göstericiler sosyal iklim hedeflerine ulaşılmasını talep eden dövizler taşıyarak slogan attı.

Çevreciler, otomobil şirketlerine teşvik planını protesto etti

Kaynak: AA

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