Çevreciler ormanlarda mangal yakılmasının yasaklanmasını talep ediyor Çevreciler ormanlarda mangal yakılmasının yasaklanmasını istiyor.

Çevreciler ormanlarda mangal yakılmasının yasaklanmasını istiyor.

Son günlerde çıkan orman yangınlarının pek çoğunun anız temizliği sırasında ya da ormanda mangal yakılması nedeniyle çıktığı belirlendi.

Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, orman alanlarında mangal kullanımıyla alakalı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüklerini ve bu konuda bir tedbir alınacağını belirtmişti.

Trakya'daki doğa dernekleri temsilcileri özellikle ormanda mangal kullanımıyla ilgili alınacak tedbiri desteklediklerini belirterek, tedbirlerin en kısa zaman açıklanması gerektiğini ifade etti.

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem de ormanların sadece odun deposu olarak görülmemesi gerektiğini bildirdi. Ormanların havayı temizlediğini, tozu tuttuğunu, suyun depolanmasında çok önemli etkileri bulunduğunu vurgulayan Çidem, ormanların piknik yapılacak yerler olmadığını kaydetti.

Yaz mevsimlerinde ormanlarda piknik yapılmasının yasaklanmasını istediklerini dile getiren Çidem, şöyle konuştu:

"Özellikle bu mevsimde piknikçilerin buralardan uzak tutulmaması gerekiyor. Ormanlarda yaz dönemi geçene kadar da kesinlikle piknikçilere yasaklanmalı. Çünkü bir günlük keyif için yüzlerce yılda oluşmuş ekosistem yok olup gidiyor. Burada gidenler sadece ağaç yada orman olarak hesaplanmamalı. Burada yüzlerce yılda oluşmuş bir ekosistem var. Bu sistem içerisinde milyonlarca canlı var ve milyonlarca can yok oluyor. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatını kaybeden ormancılar da var. Piknikçilere ormanlar yasaklanmalı. Bir günlük keyif için yüzlerce yıllık ekosistem yok edilmemeli."

Kaynak: AA