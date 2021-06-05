Çevreciler Meriç Nehri kenarında onlarca torba dolusu çöp topladı
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Çevreciler Meriç Nehri kenarında onlarca torba dolusu çöp topladı

Çevreciler Meriç Nehri kenarında onlarca torba dolusu çöp topladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de çevreciler Meriç Nehri kenarında çöp toplayıp, çevre temizliğine dikkat çekti.

Edirne'de çevreciler Meriç Nehri kenarında çöp toplayıp, çevre temizliğine dikkat çekti.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Süvari Köprüsü çevresinde Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği öncülüğünde bir araya gelen doğaseverler, piknikçilerin çevreye attığı çöpleri topladı.

Çevreci grup nehir kenarında plastik ve cam atıklardan oluşan onlarca torba çöp toplayıp, farkındalık oluşturdu.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle korunması gereken özel yerlerden olduğunu söyledi.

Doğanın ve çevrenin korunması gerektiğini belirten Eren,, Merin Nehri kenarındaki temizlik etkinliğiyle kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Herkesi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet eden Eren, şunları kaydetti:

"Bugün halkın yoğun olarak kullandığı, piknik yaptığı Süvari Köprüsü bölgesindeyiz. Adeta çöplüğe dönüşen bu alanda hep birlikte yapacağımız temizlik faaliyeti, halkın ve sorumlu kurumların dikkatini çekmek ve çözüm getirilmesi için kamuoyu oluşturmak amaçlıdır. Her Edirneli'nin yolunun düştüğü, keyifle zaman geçirdiği bu alanın temiz tutulmasını temenni ediyoruz."

Çevreciler Meriç Nehri kenarında onlarca torba dolusu çöp topladı
Çevreciler Meriç Nehri kenarında onlarca torba dolusu çöp topladı
Çevreciler Meriç Nehri kenarında onlarca torba dolusu çöp topladı
Çevreciler Meriç Nehri kenarında onlarca torba dolusu çöp topladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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