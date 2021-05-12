Son dakika haberi! Çevreciler Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti

Son dakika haberler... Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman hükümetinin iklim politikası protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman hükümetinin iklim politikası protesto edildi.

Çevre örgütleri Greenpeace ve Campact üyeleri, bakanlar kurulunun İklim Yasası'nda değişikliği görüşeceği sırada Başbakanlık binasının önünde gösteri yaptı.

Hükümetin iklim politikasını protesto eden çevreciler, Başbakan Angela Merkel ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in maskelerini taktı.

Göstericiler üzerinde "İklime öncelik" ve "Hakkımız - Gerçekten iklimin korunması şimdi" yazan pankart ve dövizler taşıdı.

Campact örgütünün sözcüsü Jassin Braun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin "boş vaatlerde" bulunduğunu belirterek, "Hükümet yüksek iklim hedeflerini vadetmek istiyor, ancak bunu nasıl uygulanmak istediğini söylemiyor. Biz burada Peter Altmaier ve Angela Merkel için özel ders organize ettik. İklimin korunması için somut önlemleri şimdi almamız lazım." dedi.

2030'a kadar kömür enerjisinden ve içten yanmalı motorlardan vazgeçilmesi, yeni otobanların yapılmaması ve tutarlı bir şekilde yenilenebilir enerjinin genişletilmesi gerektiğini belirten Braun, hükümetin bunları uygulamaması durumunda sorumluluğunu yerine getirmeyeceğini kaydetti.

Almanya Anayasa Mahkemesi, nisanda, Alman hükümetinin 2019 İklim Yasası'nın gelecek nesilleri iklim değişikliğinin sonuçlarından korumada yetersiz olduğunu belirterek, hükümete söz konusu yasayı güncellemesi için yıl sonuna kadar süre vermişti.

Bu karardan sonra Alman hükümeti, 2050 olarak duyurulan net sıfır karbon emisyonuna ulaşma tarihini 2045'e çekmek, 2030'a kadar yüzde 55 olarak açıklanan karbon emisyonlarının azaltılma hedefini de yüzde 65'e yükseltmek istediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay