Çevreci yatırımlara yenileri ekleniyor

Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ile yine Seyitli Mahallesinde 2 megavat gücünde güneş enerji santrali inşa ettiklerini belirten Başkan Ergün, iki tesisten yıllık 3 milyon TL tasarruf elde ettiklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Meclis toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesinde inşa edilmesi planlanan 5 megavatlık güneş enerji santrali ile ilgili müjdeyi de paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Meclis toplantısında MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan 5 megavatlık güneş enerji santrali ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, "Daha yaşanılabilir bir Manisa için çevreci yatırımlara büyük önem veriyoruz. Enerji giderlerimizi azaltmak ve doğamızı korumak için güneş enerji santralleri inşa ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi daha önce Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimize ve Seyitli Mahallemize toplamda 2 megavatlık santrallerimizi kurduk ve enerji üretmeye başladık. İki tesisimizden yılda 3 milyon TL elektrik giderlerimizden tasarruf ediyoruz. Seyitli Mahallemize bir Güneş Enerji Santrali daha kazandıracağız. Kurulu gücü 5 megavat olacak tesis için gerekli izinler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alındı" dedi. İmar alanı ile ilgili gündem maddesi meclisten oybirliği ile geçti.

Kaynak: Bültenler