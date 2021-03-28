Çevreci yatırıma filtrasyon ve uzaktan okuma sistemi
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Çevreci yatırıma filtrasyon ve uzaktan okuma sistemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çevreci yatırıma filtrasyon ve uzaktan okuma sistemi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma'daki hava kirliliğini azaltmak ve konutları ısıtmak amacıyla yaklaşık 180 milyon liralık yatırım yapılan Bölgesel Isıtma Sistemleri'ndeki filtrasyon ve uzaktan okuma sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma'daki hava kirliliğini azaltmak ve konutları ısıtmak amacıyla yaklaşık 180 milyon liralık yatırım yapılan Bölgesel Isıtma Sistemleri'ndeki filtrasyon ve uzaktan okuma sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çevreci çalışmaları ile Manisalıların yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesinde de önemli çalışmaları hayata geçiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte bu kapsamda Soma ilçesinde bir takım temaslarda bulundu. Heyet ilk olarak Anadolu Birlik Holding tarafından işletilen Soma Termik Santralini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever'in de hazır bulunduğu ziyarette ilk olarak Soma Termik Santral Üretim Direktörü Mehmet Öksüzler, İdari ve Mali İşler Direktörü Güvenç Erdoğan ile görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi heyeti daha sonra Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri'ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Soma ilçesine yapılan ziyaretler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen çevreci projeye bugüne kadar yaklaşık 180 milyon liralık yatırım yapıldığını aktaran Topkaya, "Hava kirliliğinin azaltılması ve konutların ısıtılması noktasında oldukça büyük önem taşıyan Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri'nde filtrasyon ve uzaktan okuma sistemlerinin hangi aşamada olduğunu değerlendirdik. Filtrasyon sistemi, hat içerisindeki suyun, metal ve benzeri katı partiküllerinden arındırılmasını sağlıyor. Uzaktan okuma sistemi ile hat üzerinde dağıtılan suyun sıcaklık kontrollerinin yapılması kolaylaşıyor. Sistemin sağlıklı işlemesi, halkımızın hayatını kolaylaştırması ve yaşam kalitesini arttırması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Çevreci yatırıma filtrasyon ve uzaktan okuma sistemi
Çevreci yatırıma filtrasyon ve uzaktan okuma sistemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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