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“Çevreci Üretim, Temiz Gelecek” yarışmasına başvurular başladı

Bursa'nın en büyük sorunun hava kirliliği olduğunu belirten BOSİAD Çevre Komisyonu Başkanı İhsan İpeker, kontrolsüz kömür yakan sanayi kuruluşlarının yeni teknolojiye geçmesi gerektiğini vurgulayarak, kurulan arıtma tesislerinin de doğru işletilmesi noktasında denetimlerin artırılmasını istedi.

20.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:47
“Çevreci Üretim, Temiz Gelecek” yarışmasına başvurular başladı

'nın en büyük sorunun hava kirliliği olduğunu belirten BOSİAD Çevre Komisyonu Başkanı İhsan İpeker, kontrolsüz kömür yakan sanayi kuruluşlarının yeni teknolojiye geçmesi gerektiğini vurgulayarak, kurulan arıtma tesislerinin de doğru işletilmesi noktasında denetimlerin artırılmasını istedi.

Kaynak: Dunya.com

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