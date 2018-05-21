Çevreci Okullar Ödüllendirildi

Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak amacıyla düzenlenen 'Atık Pil Toplama Kampanyası' sona erdi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen kampanya sonunda dereceye giren okullar ödüllendirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen ödül törenine; Vali Davut Gül, eşi Gülden Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, eşi Yurdagül Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Ödül töreni anaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu renkli gösterilerle başladı.

Törende konuşan Vali Davut Gül, "Evlatlarımızın geleceğini düşünürken yapmamız gereken en önemli işlerden birisi de, onlara sağlıklı yaşanabilir bir çevre bırakmak. Doğal kaynaklarımızı bilinçli tüketmemiz lazım. Bu artık bir devlet politikası haline geldi. Küçük yaşta evlatlarımıza bu bilinci kazandırırsak ömrünün sonuna böyle yaşayacaklardır. Bu kampanyayı hayata geçiren ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Yavrularımıza verdiğimiz eğitimler ne olursa olsun ilerde onların yaşam tarzı olacaktır. O yüzden çevre bilincini ve doğayı korumayı onlara en iyi şekilde aşılamalıyız. Bu anlamda yaptığımız kampanyalar ve bu programlarımız şehrimize yeni bir ivme kazandıracaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışma sonucunda dereceye giren okullara; masa tenisi, spor seti ve satranç eğitim seti gibi çeşitli hediyeler ve teşekkür belgesi takdim edildi. - SİVAS