Çevreci muhtardan kurban keseceklere 1000 adet hijyen seti Çevreci muhtardan kurban keseceklere 1000 adet hijyen setiADANA'da Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde evlerde ve çevrede kötü görüntülerin oluşmaması için temin ettiği bin adet poşet ve önlükleri mahalle halkına dağıtıyor.

Çevreci muhtardan kurban keseceklere 1000 adet hijyen seti

ADANA'da Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde evlerde ve çevrede kötü görüntülerin oluşmaması için temin ettiği bin adet poşet ve önlükleri mahalle halkına dağıtıyor. Önümüzdeki hafta Perşembe günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi kurban kesecek vatandaşlar hazırlıklara başladı. Çevre ve evlerde hijyen ortamının sağlanması amacıyla hizmet üreten Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör de bin adet çeşitli boylarda çöp poşetleri ile evde etlerini ayırmak isteyenler için tek kullanımlık önlük bulunan ihtiyaç seti dağıtımına başladı. Muhtar Güngör, bayram telaşında küçük ama en gerekli ihtiyaçları muhtarlık binasına gelen mahalle sakinlerine ücretsiz ulaştırdıklarını belirtti. Kurban Bayramı'nda evlerde bir telaş olduğunu dile getiren Güngör, "Bunlar belki akıllara gelmeyen ama sürekli ihtiyaç gerektiren ürünler. Örneğin kurbanlarımızın derilerinden tutun içerisindeki paylarına kadar ya da kurban kesildikten sonraki etrafı ve çevreyi temiz tutmamız için gereken bir ihtiyaç olduğundan bu ürünleri mahalle sakinlerimize ücretsiz bir şekilde temin etmek istedik. Mahalle sakinlerimizden bir arkadaşımız fabrikasını açmış ve vatandaşlarımız için bin adet ürün gönderdi. Bizde bunu hizmete dönüştürerek güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu. Bölgedeki bir kurs merkezinin sahibi olan ve hijyen seti alan Abdulbaki Çarlıoğlu, "Muhtarımız çevreye duyarlılığı ve olması ve halkını düşünmesi nedeniyle takdir ediyoruz. Bu gibi başarılı çalışmalarının devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA