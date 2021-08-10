Çevreci minikten Orman Müdürüne gülümseten soru: "Helikopteri siz mi yaptınız"

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Çevreci minikten Orman Müdürüne gülümseten soru: "Helikopteri siz mi yaptınız" Miniklerden yangından yangına koşan orman ekiplerine anlamlı ziyaret Denizli'de yangınlara karşı canla başla mücadele eden helikopter ve yangın ekibine minikler ziyarette bulundu.

Çevreci minikten Orman Müdürüne gülümseten soru: "Helikopteri siz mi yaptınız"

Miniklerden yangından yangına koşan orman ekiplerine anlamlı ziyaret

DENİZLİ - Denizli'de yangınlara karşı canla başla mücadele eden helikopter ve yangın ekibine minikler ziyarette bulundu. Ziyarete katılan çevreci bir miniğin, Orman Bölge Müdürüne yönelttiği "Helikopteri siz mi yaptınız" sorusu, orman kahramanlarını gülümsetti.

Türkiye genelinde orman yangınların bir çoğu ekiplerin cansiperane mücadelesiyle kontrol altına alındı. Denizli'de ise minikler, yangında canla başla çalışan helikopter ve yangın ekiplerine Orman Bölge Müdürlüğü'nde ziyarette bulundu. Miniklerin yanındaki öğretmenler burada yaptığı sohbetten sonra ekiplere çiçek taktim ederek teşekkür etti. Su hortumuyla su tutan çocuklara, ekipler tarafından hediyeler verildi. Personellere akıllarına takılan soruları soran öğrencilerin bazı soruları ise gülümsetti.

Ziyarete katılan çevreci öğrencinin "Bu helikopteri siz mi yaptınız?" sorusuna, Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya gülümseyerek, "Hayır, uçak ve helikopterler fabrikalar da üretiliyor" şeklinde cevap verdi. Hatıra resmi çektiren öğrenciler, ardından etrafta incelemelerde bulundu.

"Hedef kitlemizde çocuklar var"

Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya Erhan Çetinkaya, yangınla mücadelede ekiplerin devam ettiğini ve çocukların ziyaretinde eskileri günleri hatırladıklarını belirterek, "Ekibimizin neredeyse yarısı hem Manavgat'ta ve burada. Bugün itibariyle 2 su tankeri ve 15 arasöz hala daha dışarda. Ekiplerimiz Milas'ta da var, çalışıyorlar orada. Potansiyel hedef kitlemizde çocuklar var. Ağaç yaşken eğilir misali. İki yıldır program yapamıyoruz. Bugün tekrar o günleri hatırladık. Ekiplerimiz uyumadan canla başla oradan alevlere göğüslerini siper etti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat