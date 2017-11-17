Çevreci Miniklere Geri Dönüşüm Eğitimi

Avcılar Belediyesi ilçe genelindeki okullarda çevre seferberliği başlattı. Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün, çevre duyarlılığına sahip yeni nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla ilçe okullarda başlattığı çevre eğitimi seferberliği kapsamında, Selahattin Müzeyyen Kaçaker Anaokulu'nda eğitim verildi. Eğitim programında anaokulu öğrencilerine, geri dönüşümün çevre ve toplum açısından önemini ifade edilerek teknik bilgiler çerçevesinde geri dönüşümün doğal hayata ve ekonomiye katkıları aktarıldı.



"Çevreye verilen önem insana verilen önemle eşittir"



Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli büyük özen gösterdiği bu konu ile ilgili olarak, "Hayatımızda büyük önem taşıyan çevre, mevcut olan tüm değerleri ile birlikte sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmemiz için korumamız gereken önemli bir değerdir. Çeşitli nedenlerden dolayı çevrenin tahrip edilmesi ve kirletilmesi insan sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve gelecek nesillerimiz için büyük tehlike oluşturmaktadır. Çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve çevreyi korumak, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya ve yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin önemli görevlerinden olmalıdır. Çevreye verdiğimiz zarar aslında insanlığa verilen zarardır. Çevreye verilen önem de insan varlığına verilen önemle eşittir" dedi. - İSTANBUL