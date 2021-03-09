Çevreci Komşu Kartta sınırlar kalktı

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin nisanda 5'inci yılını kutlayacak ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'ta tüm sınırlamaların kalktığı yeni kartların dağıtımı sürüyor. Yılbaşından itibaren 9 bin 713 kart yenileriyle değiştirilirken yeni nesil kartlarını alan Muratpaşa sakinlerinin kartlarını aktif hale getirip şifre almaları gerektiği duyuruldu.

Türkiye'nin tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'ta yeni dönem başladı. Artık 'para kart' özelliği kazanan Çevreci Komşu Kart'la cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları atmayıp biriktiren Muratpaşa sakinleri kazandıkları puanları artık dilediğince kullanabiliyor.

Tüm kısıtlamaların kalktığı Çevreci Komşu Kart, üye iş yeri sınırı olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabiliyor. Yeni kartlarla Muratpaşalılar, istedikleri marketten alışveriş yapabiliyor, kartlarını online alışverişte kullanabiliyor ve hatta yemek siparişleri de dahil tüm ödemelerini yeni kartlarıyla yapabiliyor. Antalya'nın şehir içi toplu ulaşım kartı Antalyakart'a da bakiye aktarımı da yeni dönemde mümkün hale gelirken Çevreci Komşu Kart'la kazanılan puanlar bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebiliyor.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, yeni yıldan itibaren 9 bin 9713 yeni nesil kartı ilçe sakinlerine teslim etti. Yeni kartlarını alan Muratpaşalılar, kullanmadan önce şifre alarak kartlarını aktif hale getirmesi gerekiyor. Kartların aktif hale getirilmesi için sisteme kayıtlı cep telefonundan, 0850 988 99 99'a AKTIF yazıp bir boşluk bırakıp kart numarasını ve ardından yine bir boşluk bırakıp belirlenen şifreyi kısa mesaj atılması yeterli olacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı