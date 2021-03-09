Çevreci Komşu Kartta sınırlar kalktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çevreci Komşu Kartta sınırlar kalktı

09.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:33
Çevreci Komşu Kartta sınırlar kalktı

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin nisanda 5'inci yılını kutlayacak ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'ta tüm sınırlamaların kalktığı yeni kartların dağıtımı sürüyor.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin nisanda 5'inci yılını kutlayacak ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'ta tüm sınırlamaların kalktığı yeni kartların dağıtımı sürüyor. Yılbaşından itibaren 9 bin 713 kart yenileriyle değiştirilirken yeni nesil kartlarını alan Muratpaşa sakinlerinin kartlarını aktif hale getirip şifre almaları gerektiği duyuruldu.

Türkiye'nin tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'ta yeni dönem başladı. Artık 'para kart' özelliği kazanan Çevreci Komşu Kart'la cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları atmayıp biriktiren Muratpaşa sakinleri kazandıkları puanları artık dilediğince kullanabiliyor.

Tüm kısıtlamaların kalktığı Çevreci Komşu Kart, üye iş yeri sınırı olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabiliyor. Yeni kartlarla Muratpaşalılar, istedikleri marketten alışveriş yapabiliyor, kartlarını online alışverişte kullanabiliyor ve hatta yemek siparişleri de dahil tüm ödemelerini yeni kartlarıyla yapabiliyor. Antalya'nın şehir içi toplu ulaşım kartı Antalyakart'a da bakiye aktarımı da yeni dönemde mümkün hale gelirken Çevreci Komşu Kart'la kazanılan puanlar bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebiliyor.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, yeni yıldan itibaren 9 bin 9713 yeni nesil kartı ilçe sakinlerine teslim etti. Yeni kartlarını alan Muratpaşalılar, kullanmadan önce şifre alarak kartlarını aktif hale getirmesi gerekiyor. Kartların aktif hale getirilmesi için sisteme kayıtlı cep telefonundan, 0850 988 99 99'a AKTIF yazıp bir boşluk bırakıp kart numarasını ve ardından yine bir boşluk bırakıp belirlenen şifreyi kısa mesaj atılması yeterli olacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Bakkal Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çevreci Komşu Kartta sınırlar kalktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:34:32. #1.14#
title