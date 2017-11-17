Çevreci Komşu Kart'tan Komşu Kahvesi

Muratpaşa Belediyesi, 17 Kasım Dünya Komşular Günü dolayısıyla 'Bir kahvenin 40 yıl hatrı vardır' sloganıyla tek pişirimlik Türk Kahvesi dağıttı.



Muratpaşa Belediyesi, 17 Kasım Dünya Komşular Günü dolayısıyla 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' sloganıyla Çevreci Komşu Kart Projesi kapsamında atıkların toplandığı mahallelerde tek pişirimlik Türk Kahvesi dağıttı. Muratpaşa Belediyesi, Kırcami, Kozaklı Komşuevleri ile Fener, Soğuksu ve Falez Yaşlıevleri'nde de özel programlar düzenliyor.



Atıklarını verip hem kredi puan hem de kahve aldılar



Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce yürütülen Çevreci Komşu Kart projesi kapsamında, ambalaj atıkları toplama günü olan Ermenek, Yenigün, Kızılarık, Mehmetçik, Topçular, Memurevleri, Güvenlik, Yıldız ve Güzeloba Mahalleleri'nde atıklarını teslim edenlere, 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' denilerek tek pişirimlik Türk Kahvesi dağıtıldı.



Özel etkinlikler düzenleniyor



Çevreci Komşu Kart sahiplerine tek pişirimlik Türk Kahvesi hediye eden Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Şimşek, "Başkanımız Ümit Uysal'ın talimatı ile bu yıl 17 Kasım Dünya Komşular Günü'nde özel etkinlikler düzenliyoruz" dedi. Şimşek, vatandaşları, Kırcami, Kozaklı Komşuevleri ile Fener, Soğuksu ve Falez Yaşlıevleri'nde de özel programlara da davet etti. - ANTALYA