"Çevreci Komşu Kart" kazandırdı

06.09.2019 19:54

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin geri dönüşüm projesi "Çevreci Komşu Kart" ile ilçe sakinlerinin şimdiye kadar 3 milyon 745 bin 505 lira karşılığı puan kazandığını bildirdi.

Uysal, yaptığı açıklamada, nüfusu 500 bine yaklaşan ilçede uyguladıkları geri dönüşüm projesi "Çevreci Komşu Kart" ile evlerde ayrıştırılan kağıt, metal, cam ve plastik gibi nitelikli atıkların lira karşılığı puana dönüştüğünü belirtti.

İlçede Nisan 2016'da başlayan projede kazanılan puanların 3 milyon 266 bin 884 liraya karşılık bölümünün anlaşmalı marketlerde kullanıldığını aktaran Uysal, ilçe sakinlerinin 31 Ağustos itibarıyla 3 milyon 745 bin 505 lira karşılığı puan kazandığını ifade etti.

Uysal, kazanılan puanların anlaşmalı marketlerde, fırınlarda ve sinema salonlarında kullanılabildiğini de hatırlattı.

Kaynak: AA