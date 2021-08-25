Çevreci grup Extinction Rebellion'un eylemi 3. gününde (2)
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Çevreci grup Extinction Rebellion'un eylemi 3. gününde (2)

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" çevreci grubu, başkentin işlek yerlerinden Oxford Circus meydanını trafiğe kapattı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" çevreci grubu, başkentin işlek yerlerinden Oxford Circus meydanını trafiğe kapattı.

Polis, eylem sırasında kendini yapıştırıcıyla yola yapıştıran çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Çevreci grup Extinction Rebellion'un eylemi 3. gününde (2)
Çevreci grup Extinction Rebellion'un eylemi 3. gününde (2)
Çevreci grup Extinction Rebellion'un eylemi 3. gününde (2)
Çevreci grup Extinction Rebellion'un eylemi 3. gününde (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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Çevreci grup Extinction Rebellion'un eylemi 3. gününde (2) - Haberler
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