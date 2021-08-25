Çevreci grup Extinction Rebellion'un eylemi 3. gününde (2)
İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" çevreci grubu, başkentin işlek yerlerinden Oxford Circus meydanını trafiğe kapattı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" çevreci grubu, başkentin işlek yerlerinden Oxford Circus meydanını trafiğe kapattı.
Polis, eylem sırasında kendini yapıştırıcıyla yola yapıştıran çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci