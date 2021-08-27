Çevreci grup Extinction Rebellion eylemleri 5. gününde (1)
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Çevreci grup Extinction Rebellion eylemleri 5. gününde (1)

Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" çevreci grubu üyeleri, bankaların ve hükümetin fosil yakıtları fonlamasına son vermesi çağrısında bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" çevreci grubu üyeleri, bankaların ve hükümetin fosil yakıtları fonlamasına son vermesi çağrısında bulundu.

Çevreci grup Extinction Rebellion eylemleri 5. gününde (1)
Çevreci grup Extinction Rebellion eylemleri 5. gününde (1)
Çevreci grup Extinction Rebellion eylemleri 5. gününde (1)
Çevreci grup Extinction Rebellion eylemleri 5. gününde (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal

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Çevreci grup Extinction Rebellion eylemleri 5. gününde (1) - Haberler
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