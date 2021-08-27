Çevreci grup Extinction Rebellion eylemleri 5. gününde (1)
İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" çevreci grubu üyeleri, bankaların ve hükümetin fosil yakıtları fonlamasına son vermesi çağrısında bulundu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" çevreci grubu üyeleri, bankaların ve hükümetin fosil yakıtları fonlamasına son vermesi çağrısında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal