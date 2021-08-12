Çevreci "Ardıç Sofrası" Projesi Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda

Beykoz çevre dostu "Ardıç Sofrası" Projesi'yle "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası"na hareket katacak.

Beykoz çevre dostu "Ardıç Sofrası" Projesi'yle "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası"na hareket katacak. İlçe genelinde yıl boyunca yapılacak etkinliklerle "sıfır atık" hedeflerine uygun yürütülen projeye vatandaşların katılımı ve çevre bilincinin artırılması sağlanacak.

Avrupa genelindeki ülkelerde kutlanan "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" kapsamında her yıl farklı temalarda düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatandaşların yerel yönetimlere demokratik ve aktif katılımının artırılması amaçlanıyor.

Bu yıl "Çevreyi Korumak: Yerel Topluluklar Harekete Geçiyor" temasıyla yapılacak etkinliklerle dünyayı tehdit eden çeşitli çevre sorunlarına dikkat çekilmesi ve vatandaşların çözüm odaklı projelerde yer alması planlanıyor.

Doğadan İlham Aldı, Sofralar Sağlık Kazandı

Beykoz Belediyesi tarafından "sıfır atık" hedefleri doğrultusunda geliştirilen ve sürdürülebilir bir çevre projesi olan "Ardıç Sofrası" Projesi'yle pazar yerlerinden çıkan organik sebze ve meyve atıkları kompost yapılarak kent tarımında kullanılıyor.

Pazar yerlerinde ve kurum yemekhanesinden düzenli olarak toplanan, ardından büyük kompost makinelerinde işlenerek, toprak için besleyici bir ürün olan kompost yapılan organik atıklar, şehrin doğal tarım merkezlerinden Yücel Çelikbilek Meyve Bahçesi'nde toprakla buluşuyor.

"Sofradan Toprağa, Topraktan Sofraya" armağan olan proje sayesinde organik atıkların depolama sorunu ortadan kalkarken, ekonomiye katkı sağlanıyor, kompostla yetişen birçok sebze ve meyve sağlıkla yeniden mutfaklara giriyor.

Ayrıca oluşturulan kompostla solucan gübresi üretimi de yapılıyor.

Okullar Kompost Yapacak

Avrupa genelinde yıl boyunca yapılacak etkinliklerle çevre konusunda duyarlılık oluşturması beklenen hafta kapsamında Beykozluları harekete geçirecek geniş katılımlı organizasyonlar düzenlenecek.

Okullarda yapılacak kompost üretim faaliyetleriyle öğrencilerin geri dönüşüm süreçlerinde yer almaları ve çevre konusunda farkındalık kazanmaları sağlanacak.

Beykoz Belediyesi'nin yürüttüğü diğer atık ve geri dönüşüm projelerinin duyurulmasına yönelik çalışmalara da hız verilecek.

Kaynak: Habermetre