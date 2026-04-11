Haberler

Zirai don olaylarına karşı meyve bahçelerinde kontroller sürüyor

Zirai don olaylarına karşı meyve bahçelerinde kontroller sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar'da yaşanabilecek zirai don olaylarına karşı meyve bahçelerinde kontroller devam ediyor.

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar'da yaşanabilecek zirai don olaylarına karşı meyve bahçelerinde kontroller devam ediyor.

Kontroller Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri tarafından yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen kontroller ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise "Yürütülen arazi çalışmaları çerçevesinde meyve ağaçlarının genel durumu yerinde incelenmekte olup, özellikle meyve ve sürgün tomurcuklarının kontrolleri titizlikle gerçekleştirilmektedir.

İl ve ilçe müdürlüklerimizce sürdürülen bu çalışmalarla olası don zararlarının en aza indirilmesi, verim ve kalite kayıplarının önlenmesi ve üreticilerimizin bilinçli tarımsal uygulamalara yönlendirilmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
'Sultan Süleyman' esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi

"Kanuni" esprisinden gözaltına alınan komedyen için karar verildi
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi