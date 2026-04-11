Zirai don olaylarına karşı meyve bahçelerinde kontroller sürüyor

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar'da yaşanabilecek zirai don olaylarına karşı meyve bahçelerinde kontroller devam ediyor.

Kontroller Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri tarafından yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen kontroller ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise "Yürütülen arazi çalışmaları çerçevesinde meyve ağaçlarının genel durumu yerinde incelenmekte olup, özellikle meyve ve sürgün tomurcuklarının kontrolleri titizlikle gerçekleştirilmektedir.

İl ve ilçe müdürlüklerimizce sürdürülen bu çalışmalarla olası don zararlarının en aza indirilmesi, verim ve kalite kayıplarının önlenmesi ve üreticilerimizin bilinçli tarımsal uygulamalara yönlendirilmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı