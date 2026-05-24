Türkiye'nin geçiş güzergahı Yozgat'ta bayram trafiği yoğunluğu

Yozgat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla E-88 Karayolu'nda artan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. Trafik ekipleri, sürücülerin güvenli seyahati için denetimlerini artırdı.

Yozgat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan E-88 Karayolu'nda Sivas yönüne doğru bayram hareketliliği dikkat çekerken, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İç Anadolu'yu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya bağlayan güzergahta özellikle öğle saatlerinden itibaren araç yoğunluğu yaşandı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için denetimlerini artırdı. Ekipler, kavşaklar ve yoğun noktalarda trafik akışını kontrollü şekilde sağlayarak muhtemel aksaklıkların önüne geçmeye çalıştı.

Bayram yolculuğu için yola çıkan sürücüler ise güzergahın genel olarak akıcı olduğunu ifade etti. Gebze'den Sivas'a giden Yunus Özdemir, "Sadece Bolu yolu doluydu. Geri kalan yollar güzeldi, akıcıydı. Herkese iyi bayramlar. Allah'a emanet olun, yolunuz açık olsun" dedi.

İstanbul'dan Tokat istikametine gittiğini belirten Serkan Sabancıoğlu da, "Bazı noktalarda trafik vardı ama genel olarak rahattı. Vatandaşlar dinlenerek yola devam etsinler, sağlam gidip gelsinler" ifadelerini kullandı.

Dron ile görüntülenen E-88 Karayolu'nda araç yoğunluğunun zaman zaman arttığı görülürken, ekiplerin bayram süresince denetim ve yönlendirme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
