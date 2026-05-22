Kar ve sis ve yüksek rakım durduramadı: Bahçesaray yolu için ekipler seferber

Van'ın Bahçesaray ilçesine ulaşımı sağlayan ve yaklaşık 5 aydır kapalı olan karla kaplı yolda ekipler, yoğun kar ve sise rağmen aralıksız çalışıyor. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde görüş mesafesi sıfıra düşerken, çığ tehlikesine karşı da önlem alınıyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesine ulaşımı sağlayan ve yaklaşık 5 aydır kapalı bulunan karla kaplı yolda ekiplerin zorlu mesaisi sürüyor. Yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve sis, çalışmaları zaman zaman güçleştirirken, karla mücadele ekipleri yolu ulaşıma açabilmek için aralıksız çalışıyor.

Türkiye'nin en zorlu yollarından biri olarak kabul edilen ve her yıl kış aylarında çığ tehlikesi ile yoğun kar yağışı nedeniyle can güvenliği gerekçesiyle kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunu açmak için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 20 gündür yoğun bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 5 aydır araç trafiğine kapalı olan yolda çalışan iş makineleri, metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Kış mevsiminin sert geçtiği Bahçesaray yolunda mayıs ayında da karla mücadele devam ederken, bölgedeki vatandaşlar ise yolun tamamen açılmasını bekliyor.

"Görüş mesafesi sıfıra düştü, çalışmalar durmadı"

Bölgede etkisini sürdüren yoğun sis ve yeni kar yağışı, çalışmaları daha da güçleştiriyor. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bölgesinde, ekipler kar yağışı ve tipiye rağmen geri adım atmıyor. Çığ tehlikesine karşı da teyakkuzda olan operatörler, yolu en kısa sürede yeniden ulaşıma açarak ilçenin Van merkez ile olan bağını tekrar kurmayı hedefliyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
