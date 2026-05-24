Avcılık eğitiminde doğa vurgusu

Selendi'de düzenlenen eğitim programında sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatının korunması konuları ele alındı.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Selendi ilçesinde avcılara yönelik eğitim programı düzenlendi. Programda, bilinçli avcılık ve yaban hayatının korunmasının önemine dikkat çekildi.

Selendi Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, Avcılar Derneği Başkanı Mehmet Işık ile çok sayıda avcı katıldı. Eğitim kapsamında katılımcılara sürdürülebilir avcılık, av güvenliği, yaban hayatının korunması ve avcılık mevzuatı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer tarafından yapılan sunumlarda, doğal yaşamın korunmasının ancak bilinçli ve kurallara uygun avcılıkla mümkün olduğu vurgulanırken, avcıların doğaya karşı sorumluluklarına dikkat çekildi.

Program sonunda katılımcılar, verilen eğitimlerin faydalı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

