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Rize'de soğuk hava dalgası etkili olurken balıyla ünlü Anzer Yaylası beyaza büründü

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Rize'de soğuk hava dalgası etkili olurken balıyla ünlü Anzer Yaylası beyaza büründü Haber Videosunu İzle
Rize'de soğuk hava dalgası etkili olurken balıyla ünlü Anzer Yaylası beyaza büründü
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Rize'de sıcaklıkların düşmesiyle soğuk hava dalgası etkisini gösterdi ve kentin yüksek kesimlerinde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. İkizdere'ye bağlı, dünyaca ünlü Anzer balının üretildiği Anzer Yaylası'nda etkili olan kar yağışı yaylayı tamamen beyaza bürüdü.

Rize genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk hava dalgası etkisini hissettirdi. İl genelinde düşen sıcaklıkların ardından kentin yüksek kesimlerinde yağmur kendini kar yağışına bıraktı. İkizdere ilçesine bağlı olan ve dünyaca ünlü Anzer balının üretildiği Anzer Yaylası'nda etkili olan kar yağışı neticesinde yayla tamamen beyaza büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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