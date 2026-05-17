Ankara'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çekirdeksiz Mahallesi'nde yağmurun ardından dolu yağışı etkili oldu. Çevre sakinlerinin aldığı önlemlere rağmen bazı tarım arazileri zarar gördü. Yağmur ve dolu yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı