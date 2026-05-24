Palandöken geçidinde kar ve tipi etkili oldu
Erzurum-Tekman kara yolu Palandöken geçidinde kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar yolda kaldı. Ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Erzurum'da kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde görüldü. Erzurum - Tekman kara yolunda 2 bin 885 rakımda bulunan Palandöken geçidinde etkili olan kar yağışı ve tipi, sürücüleri zor durumda bıraktı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken karla mücadele ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürdü. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı