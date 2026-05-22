Haberler

Çine'de öğrencilere su verimliliğinin önemi anlatıldı

Çine'de öğrencilere su verimliliğinin önemi anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çine Akçaova İlkokulu'nda 'Haydi Sen de Su Gönüllüsü Ol' etkinliği düzenleyerek öğrencilere verimli su kullanımı konusunda eğitim verdi, hikaye kitapları dağıttı.

Su verimliliği seferberliği çerçevesinde eğitimlerine devam eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerini verimli su kullanımı konularında bilgilendirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince verilen su verimliliği eğitimleri aralıksız sürüyor. Su israfının önlenmesi ve su verimliliği kültürünün oluşturulması hedeflenen eğitimlerde il tarım ekipleri, Çine Akçaova İlkokulu'nda "Haydi Sen de Su Gönüllüsü Ol" etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, verimli su kullanımı konularında bilgilendirildi. Ayrıca öğrencilere eğitim materyali ve hikaye kitapları dağıtıldı. Su verimliliği seferberliği farkındalık eğitim programının Aydın'da yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Çine Akçaova İlkokulu'nda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizle bir araya geldik. Su verimliliğinin önemi, günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri ve bilinçli su kullanımı konularında bilgilendirmelerde bulunduk. Küçük yaşta kazanılan bilinçle, yarınlarımız daha yaşanabilir olacak. Her damla suyun değerini bilen nesiller yetiştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Eğitim sonunda öğrencilerimize, su verimliliği konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan kitaplar hediye edildi. Unutmayalım, su hayattır, israfı geleceğimizi tüketir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı

Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama

Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan üniversiteyle ilgili açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare
Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti

Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt
İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti

Cumhurbaşkanının kardeşi İsrail'de yaşadığı zulmü böyle anlattı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı