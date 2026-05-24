Mersin'de meteorolojinin uyarısı sonrası yağış etkili oluyor

Meteorolojinin yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Mersin'in Erdemli ilçesinde beklenen sağanak etkisini gösterdi. İlçe genelinde aralıklarla etkili olan yağış, bazı bölgelerde kısa sürede şiddetini artırdı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede; Mersin il genelinin yanı sıra Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilmişti. Yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenmişti.

Erdemli ilçesinde sabah hafif şekilde etkili olan yağış öğleden sonra gök gürültüsüyle birlikte şiddetini arttırdı.

Yetkililer, yağışların yer yer kuvvetli şekilde devam edebileceğini belirtti. - MERSİN

