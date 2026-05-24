Manisa'da dolu ve selde üzüm bağları zarar gördü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde etkili olan dolu ile sel ve su baskınları, üzüm bağları başta olmak üzere mısır, pamuk ve buğday ekili alanlarda büyük zarara yol açtı. Teknik ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli, Halitpaşa, Adiloba, Hacırahmanlı, Lütfiye ve Saruhanlı merkez mahallelerinde 22 Mayıs tarihinde meydana gelen dolu yağışı ile sel ve su baskınları tarım alanlarında zarara neden oldu. Şiddetli yağış sonrası özellikle üzüm bağlarında ciddi hasar oluşurken, mısır, pamuk ve buğday ekili alanların da olumsuz etkilendiği öğrenildi. Bölgede yaşanan afet sonrası teknik ekipler tarafından zarar gören tarım arazilerinde inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Yetkililer, arazilerde yapılacak hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilgili makamlara gerekli bildirimlerin yapılacağını ifade etti. Açıklamada ayrıca, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden korusun" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı