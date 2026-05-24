Yaralı çakal tedavi altına alındı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi altına alındı. İyileşince doğaya bırakılacak.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alınarak tedaviye alındı. Sağlığına kavuşmasının ardından çakal, yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri tarafından, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nde araç çarpması sonucu yaralanan bir çakal koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde yaralı halde bulunan çakalın ihbar edilmesi üzerine bölgeye DKMP ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araç çarpması sonucu yaralandığı belirlenen çakal, ekipler tarafından alınarak tedavisinin yapılması amacıyla koruma altına alındı.

Tedavisine başlanan çakalın sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
