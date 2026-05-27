Eskişehir'de bayramın ilk günü sokaklar boş kaldı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Eskişehir'in cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Kurban Bayramı'nın birinci günü dolayısıyla kentin en işlek noktaları boş kaldı. Normal günlerde gençlerin ve vatandaşların uğrak noktası olan Büyükerşen Bulvarı ile Eskibağlar Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar, bayramın ilk gününde adeta sessizliğe büründü. Bayram ziyareti için şehir dışına çıkanlar ve ilk günü evlerinde aileleriyle geçirmeyi tercih eden vatandaşlar nedeniyle sokaklardaki insan ve araç hareketliliği gözle görülür oranda azaldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı