Kırşehir'de selin vurduğu tarım arazileri dron ile görüntülendi

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, tarım arazilerini su altında bıraktı. Vali ve yetkililer bölgede incelemelerde bulunurken, hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yıldırım çarpması sonucu bir hayvan telef oldu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde Boztepe ilçesindeki tarım arazileri zarar gördü. Selin etkilediği bölgeler dron ile havadan görüntülendi.

Kırşehir'de sağanak yağışın ardından meydana gelen selde bazı tarım arazileri su altında kalırken, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yıldırım çarpması sonucu bir hayvan telef olurken, tarım arazilerindeki zarar dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Selden etkilenen bölgeler dron ile havadan da görüntülendi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
