Yüksekova'da heyelan: Pizok yolu 5 gündür tek şerit açık

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından Pizok Konutları'na ulaşım sağlayan yola düşen heyelan nedeniyle 5 gündür ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Yüksekova ilçesinde devam eden şiddetli yağışlar, Pizok Konutları yolunda toprak kaymasına neden oldu. 5 gün önce dağdan kopan toprak ve çamur yığınının yola inmesiyle İpekyolu Caddesi istikametine giden şerit tamamen trafiğe kapandı. Toprak kaymasının yaşandığı ilk gün bölgeye gelen ekiplerin çalışmasının ardından son 4 gündür herhangi bir çalışma yapılmadığı belirtildi. İlçede yağışların devam etmesiyle beraber aynı noktada toprak hareketliliği sürerken, yolun 5 gündür tek şeritten açık olması ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Geliş ve gidişlerin tek şeritten sağlandığı yolda sürücüler zor anlar yaşıyor. Bölge sakinleri, tek şeritli trafiğin özellikle yağışlı havalarda büyük risk taşıdığını vurgulayarak, "Toprak kayması nedeniyle yolun yarısı çamurla kaplı. 5 gündür tek şeridi kullanıyoruz ve bu durum kazalara davetiye çıkarıyor. Bir facia yaşanmadan yolun tamamen temizlenmesini ve trafiğin normale dönmesini istiyoruz" dediler. - HAKKARİ

