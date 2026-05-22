Doluluk oranı yüzdü 100'ü aşan barajlar taştı, mesire alanları su altında kaldı

Gaziantep'te yoğun yağışlar sonrası doluluk oranı yüzde 100'ü aşan Karkamış ve Birecik barajlarında kontrollü su tahliyesi için kapaklar açıldı. Taşkın sonucu Fırat Nehri kenarındaki mesire alanları sular altında kaldı, ekipler güvenlik şeridi çekti.

Gaziantep'te son günlerde etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 100'ü aşan Karkamış Barajı ve Birecik Barajı'nda kontrollü su tahliyesi için kapaklar açıldı. Kapakların açılmasının ardından Karkamış Fırat Nehri kenarındaki mesire alanları yaşanan taşkınla sular altında kaldı, ekipler olumsuzluklara karşı bölgede güvenlik şeridi ile tedbir aldı.

Geçtiğimiz yıllarda kuraklıkla gündeme gelen Gaziantep'te, su seviyesi ciddi oranda azalan barajlar, bu yıl etkili olan yoğun yağışlarla birlikte yeniden doldu. Şanlıurfa'nın batısında Fırat Nehri üzerinde yer alan Birecik Barajı ile Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Karkamış Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Mesire alanları yaşanan taşkınla sular altında kaldı

Enerji üretimi ve tarımsal sulamada önemli bir role sahip olan barajlarda doluluk oranının yüzde 100'ü aşmasıyla Karkamış Barajı ve Birecik Barajı'nda kontrollü su tahliyesi için kapaklar açıldı. Kapakların açılmasının ardından Karkamış ilçesi Fırat Nehri kenarındaki mesire alanları yaşanan taşkınla sular altında kaldı. Taşkın sonrası bölgeye giden ekipler olumsuzluklara karşı güvenlik şeridi ile tedbir aldı.

Bölgede yağışların önümüzdeki günlerde de ara ara etkili olmasının beklendiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
