Günyüzü'de aşırı yağış sonucunda sel meydana geldi

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere dün Eskişehir'in bazı bölgelerinde yağış etkili oldu. Günyüzü ilçesinde ise aşırı yağış sonucunda sel meydana geldi. Sel sebebiyle bölgedeki tarımsal faaliyetler olumsuz yönde etkilenirken, emekleri ziyan olan üreticiler için ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Selden etkilenen vatandaşların acil yardım başvuruları hakkında detaylı bilgi almak için Günyüzü Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nü ziyaret edebilecekleri belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı