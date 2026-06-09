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Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

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Eskişehir'de bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle valilik vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı uyardı.

Eskişehir'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışla ilgili uyarı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir Valiliği, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yaparak vatandaşları uyardı. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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