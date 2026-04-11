Erzurum'da kar kenti yeniden beyaza bürüdü

Erzurum'da dün gece başlayan ve şiddetini artırarak sabaha kadar devam eden kar, kenti yeniden beyaza bürüdü.

Erzurum'da gece boyu süren yağış ile kar kalınlığı 10 cm'ye ulaştı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz bir örtüyle karşılaştı. Yüksek kesimlerde trafiği zaman zaman aksatan yağış karşısında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini, yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini, buzlanma ve don olayı beklendiğini açıkladı. Zirai don uyarısı yapan yetkililer, "Bölgemizde zirai don riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemizde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

Kuvvetli yağış uyarısında bulunan uzmanlar, "Bölgemiz genelinde yağışların, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (5-15 cm), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması tahmin edildiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi, kuvvetli yağmur beklenen yerlerde ise sel riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerini kullandılar.

Çığ uyarısında da bulunan meteoroloji uzmanları, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı