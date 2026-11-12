Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı'nda sarıçam ormanları karla havadan görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı'nda sarıçam ormanları karla havadan görüntülendi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Sarıçam ormanlarının karla bütünleştiği bölge havadan görüntülenirken, kar manzarasını görmek isteyen vatandaşlar da tabiat parkını ziyaret etti.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Sarıçam ormanları havadan görüntülendi.

Erzincan kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluştu. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bulunan bölgedeki sarıçam ormanları, karla kaplanarak beyaza büründü.

Uçsuz bucaksız ormanların beyaz örtüyle bütünleşmesi, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Dumanlı Tabiat Parkı, kış mevsiminde de doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edilen Dumanlı Yaylası, zengin orman dokusu ve yaban hayatıyla da öne çıkıyor. Bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunan bölge, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.

Kar manzarasını görmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar da Dumanlı Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi

Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal yıllar sonra Antalya'da buluştu

Bir zamanlar sevgiliydiler! 19 yıl sonra aynı karedeler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Ürdün sınırında hazırlığı güçlendirme talimatı verdi

İsrail ordusundan sınırda hazırlık! Emir resmen verildi
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı

Tarihte bir ilk yaşanıyor!
Erdoğan 'Bekletmeyin' dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir

Erdoğan talimatı verdi! Çanlar Mustafa Sarıgül için çalmaya başladı
Pakistan'da polis konvoyuna kanlı pusu! 28 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Polis konvoyuna kanlı pusu! 28 kişi öldü
İsrail Güvenlik Kabinesi, orduya İran talimatını verdi

Koltuğu bırakmadan son kez katliama hazırlanıyor
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti

Gece yarısı tüm hesaplar sil baştan değişti
Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi

Macron'a soğuk duş! Karşılama töreninde hiç beklemediği bir şey oldu