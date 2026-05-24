Yaylalardan toplandı, tezgâhlarda satışa sunuldu
Doğu Anadolu'nun yüksek yaylalarında doğal olarak yetişen ışgın (uçkun), Erzincan Tercan'da kilogramı 100-200 liradan satışa sunuldu. Sağlık faydalarıyla bilinen ürün yoğun ilgi görüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen ve halk arasında "ışgın" ya da "uçkun" olarak bilinen yayla muzu, Erzincan'ın Tercan ilçesinde tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı.

Havaların ısınmasıyla birlikte 1000 ila 3000 metre rakımdaki yaylalardan toplanan ışgın, Tercan ilçe merkezinde seyyar satıcılar tarafından kilogramı 100 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği ışgının, özellikle son yıllarda sağlık açısından faydalarına ilişkin yapılan araştırmaların ardından daha fazla talep gördüğü belirtildi.

Uzun yıllardır yüksek kesimlerden ışgın toplayarak satış yaptığını ifade eden seyyar satıcılar, vatandaşların ürünü hem tüketim hem de şifa amaçlı tercih ettiğini söyledi.

Satıcılar, "Şu anda kilosunu 100 ila 200 liradan satıyoruz. Yapılan araştırmalar sonrası talep arttı. Özellikle batı illerine götüren çok oluyor. Işkın köküne olan ilgi de arttı." ifadelerini kullandı.

Bol miktarda C vitamini içerdiği belirtilen ışgının ayrıca A, B1, B2, E ve K vitaminleri bakımından zengin olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar ise ışgının sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların sürdüğünü belirterek, tedavi amaçlı kullanım konusunda uzman görüşü alınması gerektiğine dikkat çekiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
