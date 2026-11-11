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Erzincan'da güneşi fırsat bilen küçükbaş yetiştiricileri sürülerini meraya çıkardı

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Erzincan'da güneşi fırsat bilen küçükbaş yetiştiricileri sürülerini meraya çıkardı Haber Videosunu İzle
Erzincan'da güneşi fırsat bilen küçükbaş yetiştiricileri sürülerini meraya çıkardı
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Erzincan'da kar yağışının ardından havanın güneşli seyretmesiyle küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini meraya çıkardı. Üreticiler, hava koşulları elverişli olduğu sürece meralardan yararlanarak hazır yem tüketimini ve yem giderlerini azaltmayı hedefliyor.

Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından havanın yeniden güneşli seyretmesini fırsat bilen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, sürülerini meraya çıkardı.

Kentte özellikle yüksek kesimler ve köylerde etkili olan kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesi, hayvan yetiştiricilerini sevindirdi.

Havanın açmasını fırsat bilen üreticiler, sürülerini meralarda otlatarak hazır yem tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Üreticilerden Mustafa Erdoğan ve Murat Kamay, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi durumunda sürülerini meraya çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.

Yetiştiriciler, hava şartkarının elverişli olması halinde meralardan daha fazla yararlanarak yem giderlerini azaltmayı amaçlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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