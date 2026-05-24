Elazığ'da dolu sonrası hasar tespiti yapıldı

Elazığ'da etkili olan dolu yağışının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından saha çalışmaları başladı. Bu kapsamda Baskil ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışının ardından ekipler sahada incelemelerde bulundu. Teknik personeller tarafından yürütülen çalışmalarda Yukarıkuluşağı, Resulkahya ve Karaoğlu köyleri ile merkeze bağlı bazı mahallelerde kayısı, badem, dut bahçeleri ve bağ alanlarında hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. - ELAZIĞ

