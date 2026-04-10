Kemaliye'de 'Çimento Geçidi'nin adı 'Avaz Geçidi' olarak değiştirildi

Kemaliye ilçesinde "Çimento Geçidi" olarak bilinen geçidin adı, "Avaz Geçidi" olarak değiştirildi.

Kemaliye Kaymakamlığının girişimleri sonucu, Karayolları Genel Müdürlüğü Sivas 16. Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde isim değişikliği kararı alındı.

Kadimden bu yana bölge halkı tarafından "Avaz Boğazı (Geçidi)" olarak anılan geçidin, ilçenin tarihi ve kültürel hafızasıyla örtüşmeyen "Çimento Geçidi" ismi yerine "Avaz Geçidi" olarak yeniden adlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, ilçenin özgün mimarisi, doğal yapısı ve köklü geçmişiyle uyum sağlamayan eski ismin kaldırılmasıyla, bölgeyle özdeşleşmiş ve halkın hafızasında yer eden ismin yeniden kazandırıldığı ifade edildi.

İsim değişikliğinin, ilçenin kültürel kimliğinin korunması ve yaşatılması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Ayrıca süreçte destek veren Karayolları ekiplerine teşekkür edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı