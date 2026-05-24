Güreş boğası, iki karacanın kavgasını ilgiyle izledi

Artvin'de güreşlere hazırlanan boğa, yola inen iki karacanın kavgasını adeta maç izler gibi takip etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'de güreşlere hazırlanan boğa, ormandan yola inerek birbirleriyle kavga eden iki karacayı ilgiyle izledi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Artvin merkeze bağlı Atmaca Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Aydemir, boğasını güreşlere hazırlamak için bölgede spor yaptırdığı sırada ilginç bir manzarayla karşılaştı. Ormanlık alanda başlayan iki karacanın kavgası, kısa süre sonra yola kadar indi.

Birbirleriyle mücadele eden karacaları gören Aydemir şaşkınlık yaşarken, güreş boğasının da karacaların kavgasını dikkatle izlemesi renkli görüntüler oluşturdu. Boğanın, iki karacanın mücadelesini adeta güreş izler gibi takip etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısa süre yolda mücadele eden karacalar daha sonra yeniden ormanlık alana girerek gözden kayboldu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı