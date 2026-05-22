Bingöl'de kar tünelleri arasında yol açma mesaisi sürüyor

Bingöl'ün yüksek kesimlerinde mayısta karla mücadele sürüyor.

Bingöl bu yıl, rekor düzeyde kar yağışı aldı. Sıcaklıkların halen artmaması nedeniyle yüksek kesimlerdeki karlar tam anlamıyla erimedi. Bu çerçevede İl Özel İdaresi ekipleri, Solhan ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının bazı noktalarda birkaç metreyi bulduğu bölgelerde ekipler, zorlu coğrafi şartlara rağmen mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyor.

Yürütülen çalışmalar sırasında iş makineleriyle açılan yolların iki yanında oluşan dev kar kütleleri dikkat çekerken, bazı bölgelerde kar tünelleri oluştu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı