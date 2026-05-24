Haberler

Bayburt'ta leylekler için elektrik direğine yuva yapıldı

Bayburt'ta leylekler için elektrik direğine yuva yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Taşkesen köyünde elektrik direğinde yuva kurmaya çalışan leylekler için Aras Elektrik Dağıtım ekipleri atık ahşaptan özel yuva hazırlayıp monte etti. Leylekler aynı gün yuvayı kullanmaya başladı.

Bayburt'ta elektrik direği üzerinde yuva kurmaya çalışan leylekler için Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerince özel yuva hazırlandı.

Merkeze bağlı Taşkesen köyünde elektrik direği üzerinde yuvalanmaya çalışan leylekleri fark eden vatandaşların talebi üzerine harekete geçen bakım ve onarım ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Ekipler, leyleklerin güvenli şekilde yuvalanabilmesi amacıyla atık ahşap malzemelerden özel yuva hazırladı.

Hazırlanan yuva, ekipler tarafından elektrik direğine güvenli şekilde monte edildi.

Çalışmanın ardından leyleklerin aynı gün yuvayı kullanmaya başlayıp dal taşıdığı gözlendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Türkiye'den transfer yapacak mı? Acun Ilıcalı'dan zafer sonrası ilk açıklama

Türkiye'den Premier Lig'e futbolcu götürecek mi? Acun'dan bomba sözler
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek