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Aydın'da salı, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Aydın'da salı, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Aydın'da salı, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte hava sıcaklıklarının 19 ila 24 derece arasında seyretmesi, bugün akşam saatlerinde ise aralıklı sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor.

Aydın'da yeni haftayla birlikte yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kentte salı, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının 19 ila 24 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın'da bugün sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve puslu olan havanın, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu olması bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığın 17 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde ise aralıklı sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor. Haftanın ikinci günü olan 10 Kasım Salı günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 19 derece olacağı tahmin edilirken, 11 Kasım Çarşamba günü ise çok bulutlu bir havanın hakim olması ve sıcaklığın 9 ila 19 derece arasında değişmesi bekleniyor. Yağışlı havanın 12 Kasım Perşembe günü yeniden etkisini artıracağı Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Perşembe günü sıcaklığın 13 ila 21 derece arasında olması beklenirken, 13 Kasım Cuma günü de gök gürültülü sağanak yağışın devam edeceği ve sıcaklığın 13 ila 24 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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