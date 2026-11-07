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Ardahan kent merkezinde yılın ilk kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü

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Ardahan kent merkezinde yılın ilk kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü Haber Videosunu İzle
Ardahan kent merkezinde yılın ilk kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü
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Ardahan kent merkezinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu ve cadde ile sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran yağışla park halindeki araçların üzeri de karla kaplanırken kentte kartpostallık kış manzaraları oluştu.

Ardahan kent merkezinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, kısa sürede şehir merkezini beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karını gören vatandaşlar, kış mevsiminin gelişini hissederken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Ardahan kent merkezinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezinde kış manzaraları oluşurken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kış şartlarının kendisini iyiden iyiye hissettirmesine neden oldu.

Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte park halindeki araçların üzeri de karla kaplandı. Kentte kış mevsiminin habercisi olan ilk kar yağışı, kentte beyaz bir manzara oluştururken, bölge halkı için de kış hazırlıklarının artık hız kazanacağı dönemin başladığını gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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