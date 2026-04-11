Ardahan-Ardanuç kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Ardahan-Ardanuç kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi, birçok noktada ulaşımda aksamalara yol açıyor. Bölgede etkisini artıran kar yağışı ve şiddetli tipi, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini sıfıra kadar düşürdü. Olumsuz hava şartları nedeniyle sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan geçidi geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, güzergahı kullanacak vatandaşların alternatif yolları tercih etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğini belirtti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı