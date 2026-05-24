Altun, dolu yağışlarının ardından fıstık bahçelerini gezdi

Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, ilçe genelinde bir süredir etkisini aralıklarla sürdüren dolu ve sağanak yağışların zarar boyutunu yerinde incelemek için her gün fıstık bahçelerini dolaşıyor.

Altun, Sarıkaya Mahallesine giderek Muhtar Doğan Şahin ile bir araya geldi. Birlikte Antep fıstığı bahçelerindeki fıstık ağaçlarında incelemelerde bulunan Altun ve beraberindeki muhtarlar fıstığı üreticileriyle görüştü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı