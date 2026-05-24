Aksaray'da şiddetli yağmur

Aksaray'da rüzgarın ardından şiddetli yağmur etkili olurken, şehir merkezinde metrekareye 1,5 kilogram, Güzelyurt ilçesine ise 39.9 kilogram yağış düştü.

Aksaray'da gün boyu devam eden rüzgarın ardından akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağmur rüzgarın dinmesiyle birlikte başladı. Yağmur devam ederken, trafikte de kısmen aksamalar yaşandı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafiğin yoğun olması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Aksaray-Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana karayollarında denetim yaparak devriye atıyor.

Yağmur, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte üreticilerin de yüzünü güldürdü. Vatandaşlar yağışların çok iyi gittiğini belirterek, bereketin herkesi sevindirdiğini söylediler.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada metrekareye Güzelyurt ilçesinde 39.9 kilogram, Sultanhanı ilçesinde 3.9 kilogram, Ortaköy ilçesinde 12.1 kilogram, Gülağaç ilçesinde 17.4 kilogram, Hasan Dağı bölgesinde 21.1 kilogram, Yeşiltepe bölgesinde 5.1 kilogram, merkezde ise 1,5 kilogram yağış düştüğü belirtildi. - AKSARAY

