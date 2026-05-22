Köylülerden imece usulü su kanalı temizliği

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Uludere köyünde vatandaşlar, yaz aylarında bahçe ve tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan su kanallarını imece usulüyle temizledi. Köylüler, her yıl sulama sezonu öncesinde bu geleneksel dayanışmayı sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen köy sakinleri, ellerindeki kürek ve kazmalarla su kanallarında biriken taş, toprak ve çamuru temizledi. Geleneksel imece kültürünü yaşatan köylüler, her yıl bahar aylarının ardından sulama sezonu öncesinde benzer çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Köylüler, tarım ve bahçecilik faaliyetleri için suyun büyük önem taşıdığını ifade ederek, kanalların düzenli temizlenmemesi halinde sulamada ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Dayanışma içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde hem su yollarının açıldığı hem de köy halkı arasındaki birlik ve beraberliğin güçlendiği vurgulandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
